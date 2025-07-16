Колосков назвал успешной работу Слуцкого в чемпионате Китая по футболу

Ранее Слуцкий продлил контракт с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский тренер Леонид Слуцкий успешно работает в китайском футбольном клубе "Шанхай Шэньхуа", поэтому с ним продлили контракт. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее китайский клуб продлил соглашение со Слуцким до конца 2027 года.

"Слуцкий успешно работает в Китае, он приносит результат, поэтому нет ничего удивительного в том, что клуб захотел его продлить. Видимо, Слуцкого в Китае тоже все устраивает, для него это хороший опыт, он борется с командой за трофеи, и, судя по всему, с игроками у него есть контакт. Посмотрим, где он окажется по истечении контракта", - сказал Колосков.

Слуцкому 54 года, он возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.