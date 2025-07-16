Нарушения были зафиксированы в матчах квалификации Лиги конференций сезона-2023/24 с армянским "Алашкертом"

ТАСС, 16 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил черногорский "Арсенал" от участия в турнирах под эгидой организации на 10 лет за договорные матчи в Лиге конференций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Нарушения были зафиксированы в матчах квалификации Лиги конференций сезона-2023/24 с армянским "Алашкертом". Первая встреча завершилась со счетом 1:1, в ответной "Алашкерт" одержал победу (6:1).

Пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом, были отстранены один игрок команды и представитель клуба. Еще три футболиста и одно официальное лицо клуба дисквалифицированы на 10 лет. Один из игроков отстранен на 8 лет, один из представителей клуба - на 6.

"Арсенал" также оштрафован на €500 тыс. Санкции в отношении клуба будут действовать до сезона-2034/35 включительно.