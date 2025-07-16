Россиянин Волков проведет бой против Алмейды на турнире UFC в Абу-Даби

Поединок состоится 25 октября

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой 25 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Александр проведет бой против Алмейды 25 октября в Абу-Даби. Планируется, что это будет со-главный поединок. В случае победы Александр проведет бой за титул", - сказал собеседник агентства.

На счету 36-летнего Волкова 38 побед и 11 поражений. Он занимает второе место в рейтинге тяжелого веса UFC. В активе 34-летнего Алмейды 22 победы и 3 поражения, бразилец располагается на пятой строчке рейтинга.