Президент РФ отметил, что этот вид спорта привлекает большое количество болельщиков

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Самбо представляет собой не только зрелищный, но и демократичный вид спорта. Об этом заявил во время посещения Магнитогорского металлургического комбината президент России Владимир Путин.

"Уверен, что этот вид спорта (самбо - прим. ТАСС) станет олимпийским. Мы сейчас развиваем самбо в школах, - сказал он. - Это очень демократичный вид спорта, очень интересный, зрелищный, привлекает болельщиков большое количество. Он вообще очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей - форму купить, коньки купить".

14 июля 1990 года был принят первый устав Всероссийской федерации самбо, что считается датой основания организации.

В 2021 году самбо получило признание Международного олимпийского комитета и олимпийский статус, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.