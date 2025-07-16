Погиб тренер олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина

Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тренер олимпийского чемпионка по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

"Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. А главное - был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова - большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами", - говорится в заявлении.

Поветкину 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональном боксе он становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. На его счету 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья. Поветкин завершил карьеру в 2021 году, в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области, однако в декабре он покинул занимаемую должность.