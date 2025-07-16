Российский вратарь Бережной подписал контракт с клубом НХЛ "Чикаго"

Соглашение рассчитано на два сезона

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Российский вратарь Станислав Бережной подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

Соглашение рассчитано на два сезона.

Бережному 22 года. В прошлом сезоне голкипер провел одну встречу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, а также выступал за команды Всероссийской хоккейной лиги "Омские крылья" и "СКА-Нева" (в межсезонье фарм-клуб СКА был переименован в "СКА-ВМФ"). Летом вратарь был обменян из СКА в московское "Динамо", которое 16 июля объявило об уходе игрока из системы клуба. Спортивные права на вратаря в КХЛ остаются за бело-голубыми.