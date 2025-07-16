Со следующего сезона 18-летний испанец будет играть за "Барселону" под 10-м номером

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Футболист испанской "Барселоны" Ламин Ямаль хочет продолжить наследие чемпионов мира Диего Марадоны, Роналдиньо и восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. Комментарий Ямаля приводит газета AS.

"Барселона" объявила о том, что со следующего сезона 18-летний Ямаль будет выступать под 10-м номером. Под этим же номером за "Барселону" в разные годы выступали Марадона, Роналдиньо и Месси.

"Я бы взял все от Месси, Роналдиньо, Марадоны. Я надеюсь продолжить их наследие", - сказал Ямаль.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.