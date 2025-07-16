Бориса Кольцова дисквалифицировали на полгода

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федерация дартса России (ФДР) дисквалифицировала 18-кратного чемпиона страны Бориса Кольцова на полгода за несанкционированное участие сборной России на турнире в китайском Макао. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дартса России.

Вице-президент Федерации дартса России Наиль Аксянов отстранен на полтора года. Россияне принимали участие в турнире в Макао, который проходил с 13 по 15 июня, под флагом страны и с национальными символами. Отмечается, что поездка на соревнования была организована без согласия Федерации дартса России и Минспорта.

"Организована самовольная, не согласованная с ФДР и Минспорта РФ поездка на турнир в специальном административном районе КНР Макао, которая была представлена как выездное мероприятие сборной России по дартсу. В данной поездке незаконно и несанкционированно использовались государственные символы РФ, а именно герб, флаг и гимн. На данном международном спортивном мероприятие также употреблялись спиртные напитки, что запрещено действующим законодательством ", - говорится в заявлении.

Кольцову 36 лет. Он участвовал на чемпионатах мира, проводимых Профессиональной корпорацией дартса.