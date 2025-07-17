Форвард не сумел отличиться в матче с "Цинциннати"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не смог отличиться в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Цинциннати".

"Интер Майами" уступил со счетом 0:3. Месси провел на поле весь матч и впервые за семь туров не сумел поразить ворота соперника. Ранее аргентинец забивал по два гола в пяти матчах подряд, что стало рекордом турнира по этому показателю. В общей сложности за семь туров он забил 11 мячей.

Всего на счету 38-летнего Месси 16 голов в 17 матчах текущего розыгрыша MLS. Он уступил первое место в списке бомбардиров английскому форварду "Нэшвилла" Сэму Серриджу (17 мячей).

"Интер Майами" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками после 20 матчей. Клуб провел на 2-3 игры меньше своих соперников, поскольку участвовал в клубном чемпионате мира, на котором дошел до 1/8 финала.