25 июля боец в Евпатории проведет прощальный бой против блогера Максима Щербакова

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Боец и депутат Джефф Монсон хочет продолжать проводить показательные бои после завершения карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

25 июля Монсон в Евпатории проведет прощальный бой против блогера Максима Щербакова.

"Показательные выступления - почему бы и нет. Это уже не будет серьезным. С большим бойцовским спортом я заканчиваю", - сказал Монсон.

Монсону 54 года, ранее он заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах (ММА). На счету бойца 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. В 2018 году он получил российское гражданство.