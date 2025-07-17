В прошлом сезоне российский форвард превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение". Ежегодная награда вручается телевизионной сетью ABC и ESPN за выдающиеся достижения в спорте.

Церемония прошла в ночь на четверг. Овечкин был удостоен награды, поскольку в минувшем сезоне превзошел рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадского форварда Уэйна Гретцки.

"Приношу извинения за то, что не могу присутствовать на церемонии, но я вернулся домой и готовлюсь к предстоящему сезону. Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему "Вашингтону". Увидимся скоро", - сказал Овечкин в записанном видеообращении.

Россиянин Ислам Махачев был номинирован на награду лучшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), однако ее отдали чемпиону организации в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

Овечкину 39 лет, на счету россиянина сейчас 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.