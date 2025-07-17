На Олимпиаде в Париже спортсмены стали четвертыми на дистанции 500 м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира 2024 года в гребле на каноэ Захар Петров больше не планирует выступать в одном экипаже с Алексеем Коровашковым, с которым стал четвертым на Олимпиаде в Париже. Об этом Петров сообщил ТАСС.

"В двойке я буду "сидеть" с Иваном Штылем, очень титулованным спортсменом, - рассказал Петров. - Посмотрим, как в четверг у нас пойдет гонка, главными нашими конкурентами будут Алексей Коровашков с Александром Боцем, борьба будет зрелищной. С Коровашковым мы точно не планируем вместе в одной лодке выступать, так как гребем с одной стороны. Это очень рискованно, потому что на соревнованиях может задуть ветер с правой стороны, и сразу ход лодки будет хуже".

Тренеры накануне Олимпиады-2024 были вынуждены составить экипаж Петров/Коровашков от безысходности, так как Штыля не допустил до участия в Играх Международный олимпийский комитет, а прежнего напарника Петрова, Михаила Павлова, ранее лишила нейтрального статуса Международная федерация каноэ.

"Но даже в тех условиях нашу двойку нельзя было назвать слабой, мы составляли конкуренцию всем остальным. Возможно, еще не хватило времени на скатанность, потому что у нас был на это только месяц. Если бы имели больше времени, то, возможно, и против ветра выступили бы лучше. Но Олимпиаду все равно можно назвать успешной", - считает собеседник ТАСС.

Петров и Коровашков на Олимпиаде в Париже на дистанции 500 м до последних метров были в тройке лидеров, но на финише уступили 0,09 секунды вырвавшимся вперед испанцам и стали четвертыми.

На чемпионате России, который стартовал в среду на Гребном канале в Крылатском, Петров на дистанции 1 000 м в одиночке занял первое место. "Здесь очень хорошая конкуренция, и первая же моя гонка далась нелегко. Что смог, то выдал, отрыв от Ильи Первухина у меня получился в одну секунду. В четверг я буду гоняться в двойке на 500 м, и еще будет старт на этой же дистанции в одиночке", - заключил собеседник ТАСС.