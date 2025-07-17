Министр спорта считает, что страна сможет провести Игры на самом высоком уровне

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен, что Россия сможет в будущем в третий раз провести Олимпийские игры и обязательно будет подавать заявки как на летнюю, так и на зимнюю Олимпиаду. Об этом он рассказал ТАСС.

"Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды, - сказал Дегтярев. - Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние. Наша страна самая гостеприимная, а инфраструктура позволяет. Чемпионат мира по футболу в России воспоминают до сих пор. Какая дружелюбная Россия, как гуляли и болели в Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде и других городах".

Столицей летних Олимпийских игр 1980 года была Москва, в 2014 году зимняя Олимпиада прошла в Сочи.

"Я только что прилетел из Лозанны, в том числе был в музее Международного олимпийского комитета, память о московских и сочинских Играх там живет - открытки, значки, куча экспонатов, маскоты, - отметил Дегтярев. - Это события исторического масштаба, а память о них - в сердцах миллионов".

"Чему нас учат Олимпийские игры? Никаких бойкотов быть не должно. Олимпийское движение должно объединять. В 1980 году нам объявляли бойкот, а позже и мы объявляли - все это было неправильно, как, впрочем, и сегодня - дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим спортсменам. От этого нужно уходить", - подчеркнул Дегтярев.