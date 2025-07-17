Турнир пройдет 20-24 авгутса

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Захар Петров, в среду выигравший на чемпионате России квалификационный заезд на мировое первенство в Милане на 1000-метровке в каноэ-одиночке, никогда ранее не был в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа.

"В Италии, где в этом году пройдет чемпионат мира, я никогда ранее не был, поеду в эту страну в первый раз, - рассказал 23-летний Петров. - Мне хотелось бы многое там посмотреть, но мы приедем туда чисто отгоняться, у нас не будет времени где-то погулять. Мы туда приедем, отгоняемся и потом сразу обратно в Россию. Там я буду выступать на двух-трех дистанциях, ясность наступит после окончания отбора".

На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Узбекистане вскоре после окончания Олимпиады в Париже, Петров сумел завоевать три золотые награды.

"Это самый тяжелый момент, что теперь нужно подтверждать свой уровень, свои прошлогодние результаты. Нужно к этому быть готовым как физически, так и морально. Работаем, стараемся и выкладываемся по полной", - добавил собеседник ТАСС.

На Олимпиаде в Париже Петров дважды становился четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым).