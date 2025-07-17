Степашин считает, что у "Динамо" есть все шансы стать чемпионом РПЛ

Член совета директоров бело-голубых отметил, что у клуба есть все для этого

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" имеет все шансы стать чемпионом России в предстоящем сезоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров бело-голубых, председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин.

"Мы в прошлом году могли стать [чемпионами[, не хватило даже не половины, а четверти шага, - сказал он. - Не донастроились. Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру "Динамо" - прим. ТАСС) потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у "Динамо" есть все шансы [стать чемпионом]".

В последний раз "Динамо" выигрывало чемпионат страны еще во времена СССР - в 1976 году. Лучшим результатом в российской истории является второе место в 1994 году.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.