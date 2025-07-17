Фетисов: вручение премии Овечкину показывает, что за океаном нет масштабной русофобии

Ранее капитан "Вашингтона" стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение"

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Награда, врученная капитану и нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину по инициативе североамериканских телеканалов, показывает, что за океаном нет такой масштабной русофобии, как в Европе. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ночь на четверг Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение", поскольку в минувшем сезоне превзошел рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Ежегодная награда вручается телевизионной сетью ABC и ESPN за выдающиеся достижения в спорте.

"Можно в очередной раз порадоваться за здравый смысл, поздравить Александра с очередной наградой, мы всей страной за него болели. Это рекорд, который не может быть незамеченным. Русофобии в том масштабе, что в Европе, там нет. Тем более что этот трофей престижный, поскольку это не хоккейная тема", - сказал Фетисов.

Сам Овечкин выступил с записанным видеообращением, поблагодарив всех причастных к такому успеху. Овечкину 39 лет, на его счету сейчас 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.