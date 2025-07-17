Обстоятельства аварии до сих пор не определены

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Девятнадцатилетний итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб в результате падения на первом этапе многодневной велогонки среди спортсменов до 23 лет "Джиро Делла Валь д'Аоста". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Привитера попал в аварию во время первого этапа в муниципалитете Понтей, - говорится в сообщении. - Ему была оказана оперативная медицинская помощь, спортсмена доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Обстоятельства аварии до сих пор не определены, их выясняют органы общественной безопасности".

Организаторы велогонки отменили второй этап. Третий этап пройдет 18 июля, перед стартом будет проведена минута молчания. Все официальные церемонии будут отменены до окончания мероприятия. Оргкомитет соревнований предоставляет командам право самостоятельно решать, продолжать ли гонку начиная с третьего этапа.