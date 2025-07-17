Дегтярев рассказал, что его в детстве называли "олимпийским Мишкой"

Министр спорта РФ отметил, что его личные воспоминания об Олимпиаде-1980 связаны именно с Мишкой

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева в детстве называли "олимпийским Мишкой". Об этом он рассказал ТАСС.

Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года.

"Я родился через год после Олимпиады в Москве, и родители, родственники, соседи, дедушки и бабушки, называя меня Мишкой, иногда вворачивали "олимпийский". - сказал Дегтярев. - Так что личные воспоминания об Олимпиаде, конечно, связаны с ее главным символом - Мишкой, который улетел, но обещал вернуться. Великолепная по идеологии и креативу церемония, хотя эти кадры хроники я увидел уже, только когда вырос.

Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне - Самара).