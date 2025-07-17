Дегтярев заявил, что альтернативные турниры не помогут российским спортсменам при санкциях

Министр спорта отметил, что главная задача - полноценное возвращение России в олимпийскую семью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Альтернативные турниры не смогут стать заменой полноценных международных соревнований для российских спортсменов в период санкций. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на круглом столе Экспертного института социальных исследований "Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила".

"Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили - Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли, - сказал Дегтярев. - Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили, можно так сказать, международное спортивное сотрудничество, поэтому альтернатива - это не наш путь. Наш путь - это возвращение полноценное в олимпийскую семью".

Российские спортсмены на основе рекомендации Международного олимпийского комитета отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.