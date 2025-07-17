По информации RMC Sport, футболист решил пожертвовать всю сумму своего бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года сотрудникам, ответственным за безопасность игроков сборной Франции

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Французский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе стал фигурантом дела о передаче крупной суммы денег сотрудникам полиции. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Каждый из сотрудников полиции, которые были приставлены для охраны сборной Франции, получил чек, выписанный в июне 2023 года с банковского счета Мбаппе. Четверо полицейских получили по €30 тыс., а их руководитель - €60,3 тыс.

По информации источника, Мбаппе решил пожертвовать всю сумму своего бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре сотрудникам, ответственным за безопасность игроков сборной Франции.

Мбаппе 26 лет, он перешел в "Реал" в статусе свободного агента летом 2024 года. В составе мадридского клуба он стал победителем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Ранее форвард играл за "Пари Сен-Жермен". В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за "Монако", вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.