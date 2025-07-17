Турнир пройдет 24-25 июля

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, пропустивший половину летнего сезона из-за травмы, планирует выступить на открытом чемпионате Белоруссии, который пройдет с 24 по 25 июля в Бресте. Об этом Шубенков сообщил ТАСС.

17 июля Шубенков выступил на чемпионате Московской области в Жуковском, где победил на своей коронной дистанции с результатом 14,09 секунды.

"14,09 секунды, конечно, это результат ни о чем, но какой-то прогресс есть, если сравнивать с моим первым стартом сезона в Чебоксарах (14,11), - отметил Шубенков. - Сейчас я сражаюсь как могу с собственным организмом, но пока больше случаются поражения. Но на следующих стартах я пойду в наступление. Я говорю про московский Мемориал Куца и открытый чемпионат Белоруссии, это будут мои основные турниры перед чемпионатом России".

"Я половину лета, считай, пропустил из-за травмы, теперь приходится бегать, где есть возможность. Я хотел выступить в Бресте на Кубке сильнейших спортсменов, но для того, чтобы претендовать на попадание в состав команды, мне надо было бежать в Чебоксарах в районе 13,80. Если бы получилось, то можно было бы вопрос ставить такой", - добавил собеседник ТАСС.

Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике проходил в Бресте с 12 по 13 июля. Чемпионат России состоится в Казани с 6 по 10 августа.

В активе 34-летнего Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.