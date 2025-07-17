Единственной командой КХЛ, в которой на данный момент нет главного тренера, является пекинский "Куньлунь Ред Стар"

ОТТАВА, 17 июля. /ТАСС/. Канадский тренер Жерар Галлан возглавит команду Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Единственной командой КХЛ, в которой на данный момент нет главного тренера, является пекинский "Куньлунь Ред Стар". В следующем сезоне клуб будет проводить домашние матчи на петербургской "СКА-Арене".

Галлану 61 год. В Национальной хоккейной лиге он работал главным тренером "Коламбуса", "Флориды", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вегаса", с которым в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году специалист привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

В прошлом сезоне "Куньлунь" занял 9-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф. Китайская команда однажды участвовала в розыгрыше Кубка Гагарина. В 2017 году в своем первом сезоне в КХЛ "Куньлунь" в стартовом раунде плей-офф уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 1-4.