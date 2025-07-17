На спортсмена было совершено нападение в Махачкале

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, на которого совершили нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы 21 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, на Хизриева было совершено нападение в Махачкале. Нападавшие применили травматическое оружие, спортсмен был госпитализирован и перенес операцию.

"Хизриева готовят к выписке в понедельник. Больше всего пострадала кисть, остальное - травмы от резиновых пуль", - сказал собеседник агентства.

Хизриеву 29 лет. В 2024 году он стал победителем Гран-при Professional Fighters League (PFL). На его счету 18 побед и ни одного поражения.