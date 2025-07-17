Ранее МВД Дагестана сообщило, что причиной нападения на Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Тимур Хизриев, на которого совершили нападение в Махачкале, заявил, что у него не было конфликтов. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что причиной нападения на Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля.

Хизриев отметил, что никаких долговых отношений у него нет и ни о каких 30 млн рублей речи не идет. "Пришло время мне самому высказаться, потому что очень много противоречивой информации появилось вокруг всей этой ситуации. Я вообще никогда никому ничего не был должен, и у правоохранительных органов есть все подтверждения моим словам. Кто на меня напал, я вообще не знаю, более того, у меня ни с кем не было конфликтов", - сказал Хизриев.

Хизриеву 29 лет. В 2024 году он стал победителем Гран-при Professional Fighters League (PFL). На его счету 18 побед и ни одного поражения.