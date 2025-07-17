Выручка за сезон-2024/25 без учета трансферов игроков достигла €1,185 млрд

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Испанский "Реал" обновил свой же рекорд по доходам среди футбольных клубов за один сезон. Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Выручка за сезон-2024/25 без учета трансферов игроков достигла €1,185 млрд. По итогам прошлого сезона "Реал" стал первым клубом, которые преодолел отметку в €1 млрд.

"Реал" по итогам прошедшего сезона завоевал Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. Команда из Мадрида заняла второе место в чемпионате Испании, вышла в полуфинал клубного чемпионата мира и четвертьфинал Лиги чемпионов.