В пятницу пройдет международный турнир в формате Pro-Am с участием представители шести стран, в субботу - матчевая встреча между сборными России и мира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международный турнир по гольфу в формате Pro-Am в рамках фестиваля "Сильные фигуры" пройдет 18 июля в гольф-клубе Moscow Country Club. В соревновании примут участие представители шести стран.

Также 19 июля состоится матчевая встреча между сборными России и мира. Участие в ней подтвердили представители 15 государств, в том числе Бангладеш, Вьетнама, Ганы, Индии, Индонезии, Марокко, Узбекистана, ЮАР. Турниры пройдут при поддержке МИД России и ГлавУпДК при МИД России.

Сборную России возглавит первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, а команду мира - президент Общества дружбы с Бангладеш Саттар Миа. Среди участников - известные российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов, а сборную мира усилят сильнейшие спортсмены из Узбекистана Канат Курбаналиев и Сергей Чен.

"Сильные фигуры" - это, безусловно, самое известное гольф-событие в России, - рассказал организатор фестиваля Евгений Ковтун. - За семь лет нам удалось привлечь многих известных игроков-любителей, партнеров и спонсоров, наши мероприятия всегда очень любят СМИ. Представители самых разных видов спорта успели приобщиться к гольфу, олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр помогают нам популяризировать этот вид спорта. Все это вкупе дает ежегодный прирост гольфистов в системе Ассоциации гольфа России".

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" проводится с 2019 года при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ, МИД России. В рамках фестиваля организуются турниры по гольфу, шахматам, керлинг-гольфу и теннису.