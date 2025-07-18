По мнению вице-президента Федерации шахмат России, китайские спортсменки заберут две из трех путевок на турнир претенденток по итогам соревнований в Батуми

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Китайские шахматистки уверенно обыгрывают своих соперниц на Кубке мира, поэтому с ними будет трудно бороться в решающих стадиях турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин..

До четвертьфинала турнира дошли три китаянки, еще одна сыграет на тай-брейке четвертого раунда.

"Китаянки на этом Кубке мира играют очень предприимчиво, уверенно обыгрывают своих соперниц в классических партиях, - сказал Смагин. - С ними очень тяжело бороться. К этому турниру они хорошо подготовились, и я думаю, что минимум две путевки в турнир претенденток они заберут".

Кубок мира проходит в Батуми и завершится 29 июля. По его итогам три лучшие шахматистки сыграют на турнире претенденток.