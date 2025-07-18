Для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Медали чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре изготовили из переработанных алюминиевых банок. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

Всего на чемпионате мира будет разыграно 77 комплектов наград. В оргкомитете уточнили, что для турнира было собрано 100 тыс. алюминиевых банок, из них изготовили 5 тыс. медалей. Акция получила название Trash to Treasure ("Из мусора в сокровище"), в ней приняли участие школьники и студенты Сингапура.

Каждая медаль чемпионата мира весит около 150 гр, для изготовления одного экземпляра потребовалось около 20 переработанных банок.

Чемпионат мира продлится до 3 августа, российские спортсмены, допущенные в нейтральном статусе, выступят в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде.