Спортсмен считает, что мог выиграть медаль

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Денис Адеев считает пятое место в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре хорошим результатом для себя с учетом долгого отсутствия международных стартов, однако условия соревнований позволяли бороться за медаль. Об этом он рассказал ТАСС.

Адеев уступил третьему месту 6,8 секунды. Двумя днями ранее он стал шестым на дистанции вдвое длиннее. Победителем обоих заплывов стал немец Флориан Велльброк.

"После "десятки" почувствовал дистанцию, скорость, мог взять медаль, - сказал 27-летний спортсмен. - Но будем реалистами: у нас был большой перерыв в четыре года, мы не выступали, и это сильно сказывается. Сейчас можно сказать, что это очень хороший результат, учитывая все обстоятельства, но все-таки я спортсмен уже возрастной, ребята моего возраста, тот же Велльброк, уже давно на международной арене в топе, а я только подбираюсь к ним".

Во время заплыва температура воды превышала 30 градусов, по причине перегрева несколько спортсменов сошли с дистанции. "Для меня условия отличные, нам еще полгода назад было сказано, что вода будет горячая, - сказал Адеев. - Я участвовал в первых Всемирных пляжных играх в Дохе, там вода была даже похуже. Для меня она комфортная, я, наоборот, не люблю холодную воду. Здесь я себя чувствую отлично, это является некоторым преимуществом перед другими спортсменами. Даже могу сказать, что, возможно, это повлияло на позавчерашние и сегодняшние места".