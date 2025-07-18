Бронзовый призер Олимпиады считает замечательным тот факт, что среди россиян сейчас есть настоящие звезды тенниса

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Несмотря на отсутствие государственных символов на турнирах, все прекрасно знают, какую страну представляют российские теннисисты, и этим надо гордиться. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.

"То, что имеем сейчас, - мы должны этим гордиться, в непростые времена все равно прогрессируем, - сказала Петрова. - Через невероятно сложную борьбу наши игроки показывают свой класс, отстаивают свою страну, свой флаг. Пусть символов нет, но все прекрасно знают, из какой страны эти теннисисты. Это замечательно, что среди наших спортсменов есть звезды. Наши девушки дошли до 1/4 финала Уимблдона - этим надо гордиться. Я уверена, что за их примером потянутся молодые спортсмены".