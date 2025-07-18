Спортсмен отметил, что для начала сезона показывает нормальные результаты

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вынужденный пропуск июньского первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ в Чехии не скажется негативным образом на подготовке лидера сборной России Захара Петрова к чемпионату мира, который пройдет в конце августа в Италии. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"В этом году у меня был только один международный старт, в середине мая я выступил на этапе Кубка мира в Венгрии, - рассказал Петров. - На 500-метровке тогда я был вторым, на 1 000 м - восьмым, в двойке на 500 м мы стали третьими. Для начала сезона это в принципе нормальный результат, мы специально не готовились к тем стартам, выступали после большой физической нагрузки на тренировках. Потом были этап Кубка мира в Польше и чемпионат Европы в июне, куда нас чехи, хозяева, не пустили".

Чемпионат Европы проходил в чешском Рачице с 19 по 22 июня. Российских байдарочников и каноистов лишили возможности выступить на этом турнире из-за отказа хозяев соревнований принять у себя спортсменов из РФ и Белоруссии. От участия в майском этапе Кубка мира в Познани россияне отказались сами.

"Конечно, чем больше стартов вместе с сильнейшими соперниками из-за рубежа, тем лучше, после этого ты становишься более уверенным. Но что касается меня, то в том году было немало стартов, да и в этом один международный был. Предположить, как кто готов из иностранцев к чемпионату мира, уже можно. Поэтому пропуск нескольких стартов - это не такая уж большая проблема", - заключил Петров.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа. На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Узбекистане вскоре после окончания Олимпиады в Париже, Петров завоевал три золотые награды. На Играх-2024 он дважды стал четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым).

На чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал в среду на Гребном канале в Крылатском, Петров на дистанции 1 000 м в одиночке занял первое место, а в четверг вместе с Иваном Штылем выиграл гонку в двойках на дистанции вдвое короче.