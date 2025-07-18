Специалист возглавил бело-голубых 13 июня

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Тренер Валерий Карпин будет одним из главных козырей московского "Динамо" в предстоящем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров бело-голубых, председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин.

Карпин возглавил "Динамо" 13 июня, он будет совмещать работу в клубе и сборной России.

"Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю, - сказал Степашин. - Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой, рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей".

"К нему уже пришли из "Ростова" [Максим] Осипенко и [Данил] Глебов, а недавно присоединился [Иван] Сергеев", - добавил Степашин.

В первом матче нового сезона РПЛ "Динамо" 18 июля дома сыграет с калининградской "Балтикой".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.