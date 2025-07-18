Спортсмен отметил, что сейчас здоровье его не беспокоит

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков восстановился после апрельской травмы ноги и сейчас постепенно набирает физическую форму. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Из-за травмы, полученной на одном из тренировочных сборов в Сочи, 34-летний Шубенков вынужден был пропустить майский командный чемпионат России и июньский кубок страны. Первым стартом для него стал турнир в Чебоксарах, который прошел в начале июля.

"Сейчас у меня ничего не болит, есть, конечно, нюансы, но в целом все в порядке, - рассказал Шубенков. - Сейчас у меня ощущение, что я пока даже на 50% не набрал форму. Вчера в Жуковском я ровно бежал, без ошибок и провалов, но получилось медленно и ни о чем".

"Это, на самом деле, самая плохая ситуация. Когда у тебя есть технические ошибки, то их всегда можно исправить. А тут другое. Но мы с тренером план наметили, глядишь, что-то из этого и получится", - добавил спортсмен.

17 июля на чемпионате Московской области Шубенков победил с результатом 14,09 секунды. Следующим стартом для него станет Мемориал Куца, который пройдет в Москве 19 июля.

В активе Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.