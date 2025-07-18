На Играх спортсмен дважды стал четвертым

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лидер сборной России по гребле на каноэ Захар Петров на августовском чемпионате мира в Италии будет выступать на той же лодке, на которой стартовал год назад на Олимпиаде в Париже. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Лодки, на которых мы выступали в олимпийском Париже, сейчас находятся в Венгрии, - рассказал 23-летний Петров. - Это одна из стран, дружественных к России, мы всегда ощущаем поддержку. Наши лодки хранятся у венгров. Перед чемпионатом мира эти лодки отправятся в Италию, и на них мы будем выступать на чемпионате мира".

Россияне вынуждены хранить лодки за рубежом и не задействовать их в национальных стартах во избежание проблем с логистикой из-за введенных против России экономических санкций.

"Тяжело ли выступать на разных лодках? Я уже привык к этому, они в принципе одной и той же модели. Разницы нет. Что касается весла, то у каждого каноиста одно индивидуальное. Оно у нас всегда с собой, мы его возим на соревнования в другие города и страны при себе, очень оберегаем", - заключил собеседник ТАСС.

На прошлогоднем чемпионате мира, который проходил в Узбекистане вскоре после окончания Олимпиады в Париже, Петров завоевал три золотые награды. На Играх-2024 он дважды стал четвертым (в одиночке и в двойке вместе с Алексеем Коровашковым). Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ - 2025 пройдет в Милане с 20 по 24 августа.

На чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал в среду на Гребном канале в Крылатском, Петров на дистанции 1 000 м в одиночке занял первое место, а в четверг вместе с Иваном Штылем выиграл гонку в двойках на дистанции вдвое короче.