В июле статус получили шесть российских спортсменов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) по состоянию на 18 июля присвоила нейтральный статус 33 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В июле нейтральный статус получили Николь Казакова, Анжелика Кузнецова, Александра Орлова, Ярослав Пушкин, Эмилия Загарина и Елена Жидкова.

Ранее обладателями нейтрального статуса стали Евгения Давыдова, Александра Изместьева, Анна Сущева, Алена Бабушкина, Алина Борисова, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Николай Мельбард, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич, Софи-Антуанетта Вавилов, Мария Греф, Анастасия Кирнарская и Диана Курочкина.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.