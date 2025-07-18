Спортсменка рада, что российским спортсменам дали возможность выступать

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Многократная победительница и призер чемпионатов Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина не испытывает особого волнения в связи с предстоящим выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который станет для нее первым крупным международным стартом за последние три года.

Тимошинина и другие российские спортсмены допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе, соревнования прыгунов в воду на турнире пройдут с 26 июля по 3 августа.

"Радостно, что нам наконец-то разрешили выступать, мы все очень рвемся, готовимся вернуться на международную арену, - сказала Тимошинина. - Но особенного волнения в этой связи нет, просто есть ощущение, что скоро выступать на чемпионате мира, если бы даже не было этих трех лет перерыва, то сильно бы ничего не изменилось", - сказала Тимошинина.

"У молодых спортсменов, которые еще не были на чемпионате мира, возможно, присутствует особенное волнение, но поскольку я уже выступала на этом турнире и знаю, что это такое, то сейчас просто испытываю радость от того, что нам предоставили такую возможность", - добавила она.

Сложность программы спортсменки будет сравнима с той, что была на чемпионате мира 2019 года. "Уже сложно что-то усложнять, я и так делаю самую сложную в стране программу, с которой и еду выступать", - сказала 27-летняя спортсменка.