Спортсмен не исключил, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков не исключает, что завершит карьеру уже после этого сезона. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

В апреле на сборе в Сочи 34-летний Шубенков получил травму ноги, из-за которой смог вернуться на соревнования только в начале июля. На зимнем чемпионате России в беге на 60 м с барьерами он финишировал пятым.

"Судьба мне, наверное, уже намекает, что пора уходить на покой, - считает Шубенков. - Но сезон-то этот надо в любом случае завершить, живым или мертвым, но завершить. А там поглядим, на самом деле. Мне на эту тему тяжело говорить".

"Понятно, что все идет к тому, что я закончу если не после этого сезона, то после следующего. И до Лос-Анджелеса (в 2028 году там пройдет Олимпиада - прим. ТАСС) я тянуть не буду, шансов вообще-то маловато. Сейчас, как только я выхожу на какие-то объемы, на прежние свои нагрузки, у меня сразу организм начинает сбоить. На этот раз весной с коленями проблемы случились", - добавил собеседник ТАСС.

В активе Шубенкова есть также две серебряные и одна бронзовая награда летних мировых первенств, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами, трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.

Шубенков за карьеру принял участие в двух Олимпиадах - в 2012 году в Лондоне он не сумел выйти в финальный забег, а в 2021-м в Токио получил разрыв ахиллова сухожилия во время разминки перед стартом. Игры 2016 и 2024 годов он пропустил из-за недопуска россиян со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.