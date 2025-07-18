В первом туре московский клуб сыграет против "Балтики"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" будут конкурентами московского "Динамо" за победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров бело-голубых, председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин.

"Динамо" в пятницу в первом туре турнира сыграет дома против калининградской "Балтики".

"Мы первыми открываем спортивный сезон, - сказал Степашин. - Согласен, для этого (чтобы считаться фаворитом - прим. ТАСС) есть основания. И по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. "Динамо" наконец-то должно доказать, что оно "Динамо".

"ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок (армейцы обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 - прим. ТАСС). Вроде и тренер толковый пришел (команду возглавил Фабио Челестини - прим. ТАСС). Но "Зенит" - [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня, на самом деле", - добавил Степашин.

Летом "Зенит" приобрел аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 21 июля.