Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30

ТАСС, 18 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" обсуждает расторжение контракта с нападающим команды Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Ткачевым рассчитан до конца сезона-2029/30.

"К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий", - заявил гендиректор клуба Герман Чистяков.

Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея. В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он из-за травмы провел лишь 4 игры, набрав 5 (1 заброшенная шайба + 4 голевых паса) очков, в плей-офф на его счету 10 (3+7) очков в 13 матчах. В сезоне-23/24 Ткачев набрал 75 очков (20+ 55) в 58 встречах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев". Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", отметившись 2 результативными передачами.