Третий комплект формы будет представлен в сентябре

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" провел презентацию формы на предстоящий сезон. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Форма выполнена в классическом красно-белом цвете. В мероприятии приняли участие основатель бренда Jogel Артур Мовсесян и генеральный директор по коммерции "Спартака" Вячеслав Соловьев.

"Для бренда Jogel знаменательный день, мы представляем форму для легендарного клуба "Спартак", - сказал Мовсесян. - Завтра "Спартак" второй сезон подряд выйдет в нашей форме. Мы рады продолжению нашего сотрудничества. Наша форма поможет оставаться спортсменам сухими на поле, но от переживаний она, конечно, не спасает".

Соловьев отметил, что игроки "Спартака" остались довольны формой. "Это самое ключевое. Выбирали из большого спектра разных вариаций, базовой будет красная майка и красные шорты, а гостевой комплект - белая майка с красными шортами".

Третий комплект формы будет представлен в сентябре. "Она будет более смелого дизайна. Думаю, многим понравится", - отметил Соловьев.