На Украине заочно приговорили к 9 годам тюрьмы шахматиста Карякина

Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Карякина обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

Карякину 35 лет, он родом из Симферополя. В 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013, 2019).

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку СВО. Позже он заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.