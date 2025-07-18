Гонщик Карякин рассказал о причинах схода с ралли "Шелковый путь"

На машине россиянина возникли проблемы с коробкой передач

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин сошел с дистанции 15-го международного ралли "Шелковый путь" после прохождения второго спецучастка из-за проблем с коробкой передач на новом гоночном автомобиле. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"За 3-4 дня до выезда коробка при запуске сама стала вставать в нейтрале, и нас это очень сильно насторожило, мы разобрали машину и за три дня собрали заново, - рассказал он. - Уже на спецучастке машина сама начала терять мощность, ограничивать ее специально, потому что видела или думала, что есть какая-то проблема с коробкой. После спецучастка мы понимали, что есть необходимость разобраться в коробке, начали менять датчики, проводку, блоки управления двигателем, но это по факту усугубило ситуацию, потому что раньше машина у нас хоть как-то могла сдвинуться с места сама, а сейчас коробка не могла включить никакую из скоростей. Можно констатировать тот факт, что мы просто не смогли разобраться с коробкой переключения передач, по такой причине наша гонка закончилась сильно раньше, чем мы планировали".

Первый спецучасток ралли экипаж пропустил, поскольку всю ночь гонщики пытались разобраться с проблемой, стараясь сделать что-то, что помогло бы им выйти на старт, добавил Карякин. "На следующий день мы загрузили нашу спортивную машину в техничку, она доехала до следующего лагеря, мы продолжили там разбираться, все оставшиеся магниты, сенсоры, все это поменяли, но ничего не получилось", - сказал гонщик.

На российских соревнованиях команда планирует протестировать машину в гоночных условиях. "Нас, на самом деле, не волнует сейчас класс гонки, нас волнует только то, чтобы мы могли сесть за руль и под секундомер проехать для того, чтобы в гоночных условиях прокатить машину, чтобы она проехала гонку, и мы могли на ней отработать все те проблемы, которые могут у нас появиться, и уже в следующий раз ехать на серьезную гонку с полной уверенностью в том, что мы нажмем на кнопку, и машина поедет. Думаю, что к середине августа у нас получится подготовиться к гонке и в ней принять участие на новой машине, чтобы все, что выплыло во время сборки, доделать и быть готовыми к следующим стартам", - подчеркнул гонщик.

Официальный старт ралли "Шелковому пути" был дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединяет Россию и Монголию. Финиш состоится 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города пройдет церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

Карякину 33 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.