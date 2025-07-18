По территории Монголии проходит маршрут ралли "Шелковый путь"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Большое количество дорог, сложности в навигации и гористая местность, на которой образуются промоины, являются основными трудностями гонок на территории Монголии, где проходит маршрут 15-го международного ралли "Шелковый путь". Такое мнение на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС высказал российский автогонщик Сергей Карякин.

"Монголия очень сложна тем, что там огромное количество дорог, и они сложны как в навигации, так и в понимании, какую выбрать, потому что там может быть десять дорог, и три из них правильные, - сказал Карякин. - На одной из них будет какая-нибудь промоина: местность гористая, с горы течет вода, промывает очень глубокую промоину, которая отрывает тебе передние рычаги на раз-два, либо ты делаешь сальто. Монголия в этом плане очень коварная, потому что уровень воды в реках меняется очень быстро, ну и те промоины, которые образуются, - их прочитать практически невозможно, потому что грунт очень жесткий и увидеть то, что перед тобой обвалилась земля, невозможно. Это накладывает очень большие риски на движение".

Ранее Карякин рассказал, что сошел с дистанции ралли из-за проблем с коробкой передач на его гоночном автомобиле. По его словам, особенности монгольского рельефа не стали причиной поломки машины. "Это была какая-то внутренняя техническая проблема, которая привела к таким плачевным результатам", - отметил гонщик.

Официальный старт ралли "Шелковому пути" был дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединяет Россию и Монголию. Финиш состоится 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города пройдет церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

Карякину 33 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.