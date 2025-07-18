Сорокина во время заплыва на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта зацепилась браслетом за буй, что лишило ее возможности бороться за медали и подвергло риску ее жизнь

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Тренер сборной России по плаванию на открытой воде Лидия Власевская удивлена ситуации с буем, за который зацепилась во время поворота на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре россиянка Екатерина Сорокина. Об этом Власевская сообщила ТАСС.

Сорокина в пятницу после финиша рассказала ТАСС, что во время заплыва на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта зацепилась браслетом за буй, что лишило ее возможности бороться за медали и подвергло риску ее жизнь.

"Я не нахожусь сейчас в Сингапуре и не видела эту ситуацию, - отметила Власевская. - Подобных случаев с моими спортсменами за почти 30-летнюю мою работу в большом спорте не было. Мне сложно представить, что там можно за что-то зацепиться. Обычно буй крепится веревкой, которая другим концом привязана к камню, лежащему на дне, и там сложно за что-то зацепиться".

Сорокиной 24 года, в 2019 году она завоевала бронзу на первенстве Европы по плаванию на открытой воде. На чемпионате мира - 2025 в Сингапуре Сорокина на пятикилометровке финишировала 14-й.