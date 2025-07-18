Суд на Украине заочно приговорил Карякина к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин считает нелепым приговор, вынесенный ему украинским судом. Такое мнение он высказал ТАСС.

Суд на Украине заочно приговорил Карякина к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Карякина обвинили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины.

"Вынесенный приговор - это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым - это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа, - сказал Карякин. - С помощью своего канала и сбора Народного фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно".

"Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины", - добавил шахматист.

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку СВО. Позже он заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.