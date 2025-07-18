Ранее биатлонист Андрей Расторгуев утверждал, что тренер Илмарс Брицис набросился на него и нанес травмы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис отстранен от любой деятельности, связанной с биатлоном, на шесть месяцев после конфликта с членом национальной команды Андреем Расторгуевым. Об этом сообщила пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

"Этот результат ставит точку в этом деле. BIU не потерпит насилия или любого поведения, угрожающего безопасности и благополучию спортсменов или других лиц, связанных со спортом. Хотя поведение и действия господина Брициса были неприемлемыми, его сотрудничество в ходе расследования было учтено при назначении шестимесячного наказания", - заявил глава BIU Грег Маккенна.

Срок отстранения Брициса завершится 18 января 2026 года.

В интервью телеканалу LTV Расторгуев рассказал, что на чемпионате мира в Швейцарии Брицис - самый титулованный латвийский биатлонист - набросился на него и нанес травмы: разбил нос, сломал палец и повредил плечо. Тренер утверждал, что ему пришлось вывести Расторгуева из комнаты, где в то время находился его маленький сын, и сообщил, что биатлонист был "в неадекватном состоянии". Основная претензия Расторгуева заключалась в том, что у него украли лыжи в 2024 году. В феврале Брицис объявил об уходе с поста тренера латвийской сборной.