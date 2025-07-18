Она уступила Харике Дронавалли из Индии

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно уступила представительнице Индии Харике Дронавалли в четвертом раунде Кубка мира по шахматам среди женщин. Турнир проходит в Батуми.

Лагно уступила Дронавалли на тай-брейке. По итогам встречи был зафиксирован счет 3,5:2,5 в пользу индийской шахматистки, которая в четвертьфинале сыграет с соотечественницей Дивьей Дешмух. После поражения Лагно на Кубке мира не осталось россиянок.

Финальные партии Кубка мира пройдут с 26 по 27 июля, тай-брейк в случае необходимости состоится 28 июля. По итогам соревнований три лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.