28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты и российская шахматная школа находятся в тяжелом положении на международной арене, но эта ситуация скоро будет исправляться. Об этом ТАСС заявил бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Ранее Илюмжинов сообщил ТАСС о намерении баллотироваться на пост президента FIDE в 2026 году. Он также рассказал, что одной из главных его задач будет вернуть российским шахматистам гимн и флаг на международных турнирах.

"Досадно, что российская шахматная школа, которая так много дала шахматному миру, Международной шахматной федерации, находится в таком положении, как сейчас. Без флага, без гимна - как бедные родственники. Но эта ситуация будет выправляться", - сказал Илюмжинов.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.