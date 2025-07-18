В пятницу "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграло вничью с "Балтикой"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты и руководство московского московского "Динамо" рассчитывали на победу в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" и, несмотря на ничью, уверены в том, что команда будет прогрессировать по ходу сезона. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

В пятницу "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграло вничью с "Балтикой" в матче открытия сезона-2025/26 РПЛ.

"Ожидали большего. К сожалению, не удалось победить. Безусловно, есть в чем прибавлять. Впереди 29 туров, я уверен, что команда будет прогрессировать", - сказал Гафин.

Во втором туре "Динамо" 26 июля дома сыграет с "Ростовом".