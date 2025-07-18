Футболисты "Спартака" и "Локомотива" начнут сезон РПЛ с домашних матчей

Красно-белые сыграют с махачкалинским "Динамо", "железнодорожники" - с "Сочи"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московские "Спартак" и "Локомотив" начнут новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу матчами с махачкалинским "Динамо" и "Сочи" соответственно. Эти встречи первого тура пройдут в Москве.

Матч "Локомотив" - "Сочи" на "РЖД-Арене" начнется в 18:00 мск. В прошлом сезоне "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и дошел до второго этапа 1/2 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Этот результат был признан неудовлетворительным. "Сочи" стал пятым в таблице Первой лиги и заменил в стыковых матчах "Черноморец", которому не выдали лицензию для выступления в РПЛ. Сочинцы в двух матчах обыграли "Пари Нижний Новгород" (3:1, 1:2) и вышли в высший дивизион. "Пари НН" остался в лиге, так как подмосковные "Химки" не смогли пройти лицензирование.

"Локомотив" летом значительно усилился. Клуб пополнили бывшие футболисты "Химок" Александр Руденко и Зелимхан Бакаев. Также в "Локомотив" перешел один из лучших бомбардиров "Ростова" Николай Комличенко. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в интервью "Спорт-Экспрессу" высказал мнение, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России. "Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у "Локомотива" это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два, - сказал Нагорных. - Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой".

"Сочи" летом лишился нападающего Владимира Писарского, который был арендован у самарских "Крыльев Советов". В июле комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил Писарского на один год из-за ставки. Ранее сообщалось, что речь могла идти о первом стыковом матче с "Пари НН", когда Писарский получил красную карточку на 35-й минуте.

"Спартак" недоволен прошлым сезоном

В 20:30 мск начнется матч на "Лукойл-Арене", в котором "Спартак" встретится с махачкалинским "Динамо". В прошлом сезоне красно-белые не смогли обыграть соперника в РПЛ, уступив дома (1:2) и сыграв вничью на выезде (1:1). Но в Кубке России "Спартак" обыграл махачкалинцев в гостях (1:0), а также проиграл дома (0:1).

Красно-белые в прошлом сезоне заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ и дошли до финала "пути регионов" Кубка России. Главный тренер Деян Станкович продолжил работу в клубе. Генеральный директор красно-белых Олег Малышев отметил, что в следующем сезоне хочется добиться большего. "Итоги прошлого сезона неудовлетворительные. Выводы сделаны, рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы способны достичь большего", - сказал он журналистам.

Махачкалинское "Динамо" в прошлом сезоне, который был дебютным для клуба в РПЛ, заняло 11-е место в турнирной таблице. Летом к клубу долгое время не мог присоединиться иранский футболист Джавад, который проводил отпуск в Иране. Только 1 июля генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов сообщил журналистам, что Джавад вернулся в Россию.

Также в субботу тольяттинский "Акрон" на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов", матч начнется в 15:30 мск. В прошлом сезоне "Акрон" и "Крылья Советов" заняли девятое и десятое места соответственно. Команды выступают на одной арене. В составе "Акрона" продолжит выступать 36-летний нападающий Артем Дзюба.

Новый сезон стартовал в пятницу, московское "Динамо" дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 1:1. 20 июля состоятся матчи "Пари НН" - "Краснодар", "Зенит" - "Ростов" и "Ахмат" - "Рубин". 21 июля ЦСКА на выезде встретится с "Оренбургом".